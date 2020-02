Wendy Metske stopt na drie jaar als Prinses van Aopelaand

Fit-formateur moet Roosendaal nog wat gezonder krijgen

8:00 ROOSENDAAL - Eigenlijk is het niet eens zo ingewikkeld. Want van een 'gewone’ sportkantine is, om maar een voorbeeld te noemen, vrij eenvoudig een gezonde kantine te maken. Vervang de kroketten door fruit van de plaatselijke groenteboer en klaar is Kees.