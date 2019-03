Wellicht toch opening voor nieuw onderzoek naar entrypoint Seppe

Hulp in huishouden in Roosendaal weer op basis van uren: ‘We gaan niet in hoger beroep’

28 februari ROOSENDAAL - Wethouder Inge Raaijmakers is niet blij met de uitspraak van de Rechtbank in Breda over het resultaatgericht indiceren voor hulp bij het huishouden, maar legt zich er wel bij neer. ,,We gaan niet in hoger beroep", aldus de wethouder. Dat betekent dat de hulp voortaan ook weer op basis van een aantal uren zal worden toegekend.