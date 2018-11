Welke huizen heeft Rucphen nodig?

Met de uitkomsten van die peiling zal het college van B en W de Woonvisie voor 2019 tot 2023 samenstellen, een actualisatie van de huidige visie. Het college koos voor de Etten-Leurse vastgoedadviseur Domavita vanwege de specifieke expertise van het bureau en de kennis die het heeft van de lokale situatie. Wethouder Martien de Bruijn: ,,Het is heel gebruikelijk om een externe partij in te schakelen die fris tegen een gemeente aankijkt. Het gaat erom dat we inzicht krijgen in welk type huizen we voor welke doelgroepen moeten bouwen. Misschien komen we voor bepaalde groepen straks huizen te kort.”

Tussengroep

Bouwplannen

De Woonvisie biedt handvatten voor alle bouwplannen die er de komende jaren in de gemeente Rucphen op stapel staan: zowel op nieuwe als bestaande locaties, voor elk dorp van de gemeente. Als het meezit, kan de bouw van de nieuwe wijk Hofstede in Rucphen (zo'n 125 woningen) in 2019 beginnen. Daarvoor heeft de gemeenteraad onlangs het sein op groen gezet na overleg met omwonenden. In het dorp Sprundel is het plan Vissenberg volgens de wethouder in de afrondende fase en in St. Willebrord worden binnen de renovatieplannen van de Irene- en Emmastraat straks ongeveer 150 nieuwe huizen gebouwd; zo'n zestig woningen werden daar gesloopt.