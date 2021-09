Wel weer een Dorpenomloop in Rucphen, geen rondemiss

Een Dorpenomloop die niet finisht in de Dorpsstraat van Sint Willebrord. Het gaat Corné Heeren zichtbaar aan het hart. ,,Maar op dit moment gaat het even niet anders”, zegt de koersdirecteur van de enige internationale wegwedstrijd die West-Brabant rijk is. ,,We mogen al blij dat zijn er weer gekoerst kan worden.”

Veiligheidsplan

In het vroege voorjaar van 2020 had de Dorpenomloop nog de twijfelachtige eer om de koers te zijn met de eerste opgelegde coronamaatregel: rondemiss Kaylee Maas mocht de winnaar na afloop niet kussen. Kom daar nu eens om, zie je Heeren denken. ,,We zijn nu zelfs dubbel belast ten opzichte van 2020”, laat de oud-prof weten. Niet alleen kost de uitwerking van het verplichte corona protocol de organisatie handenvol werken geld. ,,Daar is ook een veiligheidsplan bovenop gekomen voor wedstrijden die op de internationale kalender staan. Het vraagt allemaal veel van ons en van onze vrijwilligers”, zegt Heeren.

De rondemiss moet thuisblijven

De Dorpenomloop start zondag om 12.00 uur bij het gemeentehuis en finisht ergens na 16.00 uur (voor de deur van Sporthal De Vijfsprong) in de Industriestraat. De 20 ploegen (waarvan velen uit het buitenland) dienen zich te verzamelen in de over industrieterrein Nijverhei verspreide bubbels. De rondemiss moet thuisblijven. ,,De dorpen mogen we nog slechts schampen”, zegt Heeren over het parkoers. Het resultaat is een wedstrijd die bestaat uit 5 grote ronden die de dorpen Sprundel, Schijf, Rucphen en Sint Willebrord buitenom passeren. De nieuwe Commandobaan is de aanloop richting de finish.

De vraag of het een noodparkoers is of de omloop van de toekomst, beantwoordt de koersdirecteur met een grijnslachje. ,,Als het aan mij ligt niet. De oude finish op Dorpsstraat is waar het wielerhart van Sint Willebrord klopt. Het is de plek waar de Tour ooit is aangekomen in 1978. daar komen de mensen eerder naar toe dan naar een industrieterrein. Aan de andere kant bepaalt de gemeente en niet wij of de finish daar terugkomt. Voorlopig zijn we alleen maar blij met de medewerking die van de gemeente hebben gekregen om deze wedstrijd door te kunnen laten gaan.”

