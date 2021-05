Wel vlaggenmasten, maar geen vlaggen in Stampersgat: ‘Hoe slecht is dit?’

Gaan we bij uitvaarten nog terug naar 300 man in een aula in plaats van de li­vestreams die er nu zijn?

3 mei BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Corona heeft de uitvaartwereld blijvend veranderd. Livestreams en erehagen zijn het nieuwe normaal tijdens een begrafenis of crematie. Of we snel teruggaan naar 300 man in een aula, uitvaartondernemer Jeffrey Coppens betwijfelt het.