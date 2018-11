Wel duizend bedden nodig voor arbeidsmigranten in Roosendaal

Gemeente­kan­toor aan Stadserf is vanaf zomer 2021 het HUIS van Roosendaal

11:35 ROOSENDAAL - Het vernieuwde stadskantoor van Roosendaal is straks de plek voor een rijbewijs en een vergunning, maar ook voor een bak koffie. Iedereen moet zich welkom voelen in het nieuwe stadskantoor, dan de naam HUIS van Roosendaal krijgt. Met vier hoofdletters. Het Werkplein trekt straks bij de gemeente in.