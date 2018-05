Wel archeologische vondsten in Wouw, maar bouw woningen kan gewoon doorgaan

Plan De Hoogt bestaat uit 65 koopwoningen, het is een project van de gemeente Roosendaal en Jawel Bouw. Het is voor het eerst in twintig jaar dat er in Wouw weer ruimte is voor vrije kavelbouw. De laatste jaren was er in het dorp alleen sprake van inbreiding en niet van uitbreiding. De vraag naar deze woningen was veel groter dan het aanbod.