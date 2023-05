Weggepest op mbo-school Curio, wel welkom in de bieb: mensen met beperking weer aan de slag

Gratis zeevruch­ten voor vroege klanten verbouwde AH

ROOSENDAAL - ,,Het is wel netjes geworden. Vooral de versafdeling met die mistdingen.” Hoe het precies heet weet mevrouw niet, maar ze is erg tevreden over de Albert Heijn aan de Van Beethovenlaan, die vandaag na een grondige verbouwing de deuren weer opent.