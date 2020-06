Wegen Rucphen krijgen nieuw asfalt; Kaaistraat is woonstraat geworden

Voor groot onderhoud staan dit jaar drie belangrijke wegen op de rol. De firma Dura Vermeer reed de asfalteermachine dinsdag voor op de Bredasebaan, die na 35 jaar een nieuwe toplaag krijgt. In anderhalve week tijd ligt er een nieuw wegdek tussen de rotonde met de Ettenseweg tot aan de gemeentegrens met Etten-Leur. ,,Daar blijft het niet bij‘’, aldus Lazeroms, ,,De tussenbermen krijgen printbeton, zodat er geen onkruid tussen de stenen komt.‘’

Ook de middengeleiders tussen de rijbaan en het fietspad worden vervangen en er komen nieuwe straatlantaarns met ledverlichting. Verkeer wordt zo lang omgeleid via de Ettenseweg en de Polderstraat in Sprundel en de Grauwe Polder in Etten-Leur. Bestemmingsverkeer blijft wel mogelijk.

Versleten

Dura Vermeer blijft nog wel even in de gemeente, want half juli verplaatsen de wegwerkzaamheden zich naar de Vosdonkseweg in Sprundel. Lazeroms: ,,Ging de Bredasebaan 35 jaar mee, het asfalt van de Vosdonkseweg is na 21 jaar versleten. Tenslotte pakken we de Achtmaalsebaan in Schijf aan. Daar leggen we bovendien twee wildtunnels aan.‘’