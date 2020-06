‘Weg restaurant’: iconisch truckerscafé ’t Anker in Wouw tegen de vlakte

WOUW - Met donderend gekraak neemt de kraan weer een hap uit de iconische pleisterplaats ’t Anker uit Wouw. Het wegrestaurant - een begrip in de regio én in truckerskringen - is na bijna een eeuw definitief verdwenen. Maar komt ook weer terug.

Voor veel vrachtwagenchauffeurs was ’t Anker zeker net zo'n belangrijke tussenstop als de uiteindelijke bestemming zelf. Om even uit te rusten, een balletje te happen of om de nacht door te brengen op de parking aan de andere kant van de Wouwbaan.

‘Grote kosten’

Maar de jaren begonnen te tellen voor het uit 1922 stammende etablissement, meldt de eigenaar op Facebook. ,,Wegens te grote kosten aan het gebouw is er besloten om nieuwbouw te plegen.’’ Een bericht dat op datzelfde Facebook weken geleden al tot een enorme stroom aan reacties leidde.

En nu weer, nu er afgelopen weekend is begonnen met de sloop van ’t Anker. Dat begon met de bijgebouwen, maar dat werk was lang niet altijd even zichtbaar. Nu ook de afbraak van het hoofdgebouw in volle gang is, overstromen sociale media met foto's, mijmeringen en gelukswensen voor de eigenaar.

Sjef Lauwen

Herinneringen zijn er ook bij Marianne Withagen, van wie opa en oma en later vader Sjef Lauwen jarenlang ’t Anker runden, tot Sjef het in 1988 verkocht: ,,Het is nog steeds zo: wie ’t Anker zegt, zegt Sjef Lauwen’’, lacht Withagen.



Zelf heeft ze ook nog jaren in de zak gewerkt, tot ze besloot zich op de kinderen te gaan richten. ,,Een fantastische tijd, maar het was ook altijd hard werken.’’

Kanters