Weg met de hijgerigheid in de politiek: ‘Stop met ikke, ikke en geef directe invloed aan burgers’

Nieuw Leonardus­hof bijna klaar, bewoners voor de feestdagen weer in Wouw

6 mei WOUW - Nu het nieuwe Leonardushof langzaam maar zeker achter de steigers vandaan komt, kan er door zorgstichting Groenhuysen voorzichtig nagedacht worden over het inhuizen van de bewoners. Bestuurder Ron Axt: ,,We verwachten de oplevering in oktober. Alle bewoners kunnen nog voor de feestdagen gesetteld zijn.’’