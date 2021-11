Weg met dat ziekenhuis en rap!

Nieuwe crisisop­vang voor dak- en thuislozen in de Westrand

ROOSENDAAL - Ergens in de wijk Westrand in Roosendaal heeft de WijZijn Traverse groep een nieuwe crisisopvang voor thuis- en daklozen ingericht. In verband met de veiligheid van de bewoners wordt niet precies gezegd waar de opvang is gekomen.

5 november