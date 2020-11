Weg benauwd gevoel: deze spray voor in je mondkapje moet het dragen draaglijker maken

Mondkapjes ‘serieus probleem’ voor natuur, zorgen om schadelij­ke stoffen

14 november Waar je ook kijkt, overal zie je niet-medische mondkapjes op de grond liggen. Dit is een ‘serieus’ probleem voor de natuur, zegt toxicoloog Paul Scheepers van het Radboudumc. Maar de stoffen in mondkapjes kunnen ook schadelijk zijn voor de gebruiker. Er is (nog) geen keurmerk.