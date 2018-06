Weerzien met Roosendaal voor schrijver Frank van Pamelen

De zeven is een getal dat prima past bij dit werk, draagt Van Pamelen spontaan aan. Het boek over het legendarische spookschip speelt zich immers af op de zeven zeeën. En in het kader van de Week van het Spannende Boek doet Frank zeven boekwinkels aan. Onder meer in zijn geboorteplaats Terneuzen. ,,Daar begint ook mijn boek.’’ Zo’n rol is zijn voormalige werkstek niet toebedeeld, onthult de schrijver. ,,Maar in Roosendaal heb ik altijd met plezier gewerkt. Ik ben anderhalf jaar geleden nog langs geweest bij oud-collega’s.’’