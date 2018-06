Weerstand vanuit Kalsdonk tegen megadistributiecentrum op oude Philipsterrein groeit

Bezwaar maken

Onder aanvoering van Heijnen zijn er de afgelopen dagen negenhonderd brieven verspreid in de omgeving van het te bouwen logistieke centrum. In die brief wordt informatie gegeven over de bouwplannen. ,,We willen bewoners mobiliseren om bezwaar te maken zodat onderdelen van de plannen worden aangepast. Het heeft ons drie weken gekost om van de gemeente alle tekeningen en rapporten te krijgen. De gemeente wil een vergunning verstrekken voor een centrum van 100.000 vierkante meter. Dat is twee keer zo groot als het distributiecentrum van de Primark. Er is ruimte ingetekend voor 1.200 parkeerplaatsen voor het personeel, hier wordt straks 24/7 gewerkt. Vrachtwagens met een lengte van 25 meter zullen af- en aanrijden. Daar is het wegennet van Majoppeveld helemaal niet op berekend. Dat kan wel op Borchwerf II waar brede wegen liggen en de verkeersafwikkeling een stuk makkelijker is. Maar bij ons krijgen met name bewoners van de Bredaseweg het voor hun kiezen. Nu rijden er 1.300 voertuigen per etmaal over de Bredaseweg, uit het verkeersrapport blijkt dat dit aantal na opening van het centrum stijgt naar 6.800 voertuigen per etmaal."