Weer verzet tegen zonnepark in Roosendaal: ‘We kunnen net zo goed gelijk op Borchwerf gaan wonen’

Deze nieuwe waterat­trac­tie in Splesj is nu al een succes bij de kleintjes

21 juli HOEVEN - Waterkanonnen en glijbanen omringd met ondiep water: sinds vorige week maandag is waterspeelpark Splesj in Hoeven een waterattractie rijker: Turtle Island. Het speeleiland is bedoeld voor de jongste bezoekers van het park.