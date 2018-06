Weer verlies voor winkelcentrum De Wagenhoek in Oudenbosch, slijter vertrekt na 43 jaar

Directe aanleiding voor het vertrek van de Gall & Gall-franchise, is een dure, noodzakelijke verbouwing. ,,Eens in de zoveel tijd moeten we vanuit Gall & Gall verbouwen, om in de nieuwe lijn van de keten mee te gaan. Daar kun je niet onderuit, dat ben je als franchiser verplicht'', legt Kessel uit. ,,Maar deze keer is de verbouwing dusdanig, dat we die in de Wagenhoek niet meer terug kunnen verdienen.''

Dinsdag opende Kessel zijn nieuwe zaak in Halsteren, waar vanuit hij nog wel bij klanten in Oudenbosch blijft bezorgen. De Oudenbosschenaar vertrekt met pijn in het hart. Zijn vader zette De Wagenhoek samen met een collega in 1975 op. In 1990 nam hij de slijterij van hem over. ,,Mijn hart ligt hier en ik heb mijn klanten in Oudenbosch lief. Maar stilstand is achteruitgang en we konden hier niet meer vooruit.''

Leegstand

De leegstand in het winkelcentrum was daarbij een belangrijke factor. ,,Een jaar geleden moesten we besluiten of we het huurcontract gingen verlengen.'' Hij stapte naar de huidige eigenaar, Van Deursen Group uit Rosmalen. ,,Ik heb gezegd: als er geen nieuwe winkels bij komen, stop ik ermee. Maar dat konden we niet zwart op wit krijgen.''

De leegloop had niet alleen financieel zijn weerslag. ,,De sociale controle is ook weg. Als je alleen in de zaak staat, zei je vroeger tegen de buurman: ik ben even naar de wc, let jij even op? Dat ging niet meer, en dat vonden vooral mijn vrouwelijke werknemers onprettig'', vertelt Kessel.

Volledig scherm Leegstand in winkelcentrum De Wagenhoek in Oudenbosch © Freek Verhulst

Plan

In februari van dit jaar vertrok de DA-drogist al uit het winkelcentrum met ingangen aan de Fenkelstraat en West-Vaardeke. Na het vertrek van Kessel, vanaf 1 juli, blijven daardoor de Bristol op de eerste verdieping en de Albert Heijn-supermarkt op de begane grond achter als enige winkels. Aan de andere kant van de passage is snackcorner 't Wagenhoekske alleen overgebleven. De andere winkelunits werden al langer slechts nog gebruikt voor reclamedoeleinden.

Rond het vertrek van de drogist, meldde eigenaar Van Deursen Group dat het bezig was met een plan voor De Wagenhoek, waarin het zeker zijn functie als winkelcentrum blijft behouden. Wanneer daar meer bekend over wordt, is nog onduidelijk. Ook gaf de gemeente destijds aan over de leegstand in gesprek te zijn met het vastgoedbedrijf, maar niet meer te kunnen doen dan een goed vestigingsklimaat te faciliteren.

