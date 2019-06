Weer unieke locaties bij vierde editie Roosendaalse City Run

,,We jagen al een aantal jaren op twee plekken die we heel graag in de route willen opnemen. Daar zijn we dit jaar in geslaagd. Het karakteristieke Essent Gebouw op het Kadeplein gaat open voor de lopers van de City Run. Het gebouw is van de bekende Roosendaalse architect Jacques Hurks. Dit jaar is de laatste kans om er doorheen te lopen nu het nog in de oude staat is. Later dit jaar wordt gestart met de bouw van een appartementencomplex. De andere ‘overwinning’ van dit jaar is Museum Tongerlohuys met inloop via de prachtige oprijlaan vanaf de Molenstraat,” vertelt Rob Jansens van de organisatie.