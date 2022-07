Weer steekincident in Roosendaal

De afgelopen dagen hebben meerdere steekincidenten plaatsgevonden in Roosendaal. Zo meldde afgelopen zondagnacht een man zich bij het ziekenhuis in Roosendaal. Zijn verwondingen zouden het gevolg kunnen zijn van een steekpartij in een woning aan de Hoogstraat in Roosendaal. Zaterdagavond is er een schot gelost aan de Kade, waarna een 24-jarige man is aangehouden. Ook is er in de nacht van vrijdag op zaterdag een 18-jarige man zwaargewond geraakt bij een steekpartij in het straatje Tussen de Markten in Roosendaal. Een 16-jarige jongen uit Sint Willebrord is daarvoor aangehouden als verdachte. Het incident maakte ook veel los bij het uitgaanspubliek.