Weer rondleidingen door de botanische tuinen van het Arboretum Oudenbosch

De botanische tuinen van het Arboretum Oudenbosch zijn al iets langer open. Vanaf zondag 13 juni zijn ook rondleidingen met een gids weer mogelijk. Bovendien is de expositie Heroes to Sphare te zien in het entreegebouw van het Arboretum.

Vanaf deze zondag is het de bedoeling om de rondleidingen met een gids door de tuinen Achter 't Postkantoor weer elke tweede zondag van de maand te houden. Gids Elly bijt zondag het spits af. Om half twee wacht zij de gasten aan de achterzijde van het toegangsgebouw op voor een rondgang door de tuinen van anderhalf uur.

De maximale groepsgrootte blijft vooralsnog acht personen vanwege de anderhalve meterregel. Tevoren reserveren verzekerd een plaats in de rondleiding en kan via de online ticketshop Visit Halderberge, die sinds enkele weken ook weer te gebruiken is. De shop is te vinden op www.visithalderberge.nl en op de website van het Arboretum.

Heroes to Spare

Juni is tevens de maand waarin de expositie Heroes to Spare van Thomas en Roland van der Velde te zien valt. Het verhaal eromheen gaat over twee broers, die opgroeiden in een tijd zonder het internet, social media of mobiele telefoons. Wel waren er VHS banden, zaterdagochtend tekenfilms en 8-bit videospellen, die het duo meenamen naar magische werelden.

Het leek een onmogelijke droom om zelf ooit dergelijke animaties of games te kunnen maken. Daar had je immers grote studio's met hoge budgets voor nodig. Maar de techniek ontwikkelde zich en door de komst van social media is ook het zelf-publiceren voor iedereen haalbaar geworden. Dat het werk normaal voornamelijk digitaal wordt gemaakt en vertoond, maakt het bijzonder nu het fysiek aan de muur hangt in het Arboretum.

Volledig scherm Expositie Heroes to Spare van Thomas en Roland van der Velden. © Thomas en Roland van der Velden