Weer plan voor standbeeld Jack Jersey in Roosendaal

‘Bravis gaat helemaal niet weg uit Bergen op Zoom’

19 juli BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - ,,Bravis ís in Bergen op Zoom, Bravis blíjft in Bergen op Zoom.” Ziekenhuisbestuurder Bianka Mennema zegt het gedecideerd. De uitlating, onlangs in deze krant, van de Zeeuwse-Vlaamse cardioloog Kees Janssens dat Bravis ziekenhuis met de nieuwbouw in Roosendaal zo'n 150.000 mensen in de regio Bergen op Zoom in de steek laat, is volgens Mennema pertinent onjuist. ,,We brengen de zorg juist dichter naar de mensen toe.”