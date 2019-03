Weer minder aanmeldingen voor Roosendaalse middelbare scholen

video PVV nog steeds grootste partij in Rucphen, voelt wel hete adem van FvD in nek

1:29 RUCPHEN - PVV verliest in Rucphen 5% van de stemmen in Rucphen, maar is nog steeds de grootste partij met 28,4% van de stemmen. In de plaats waar de PVV veruit de grootste partij was de afgelopen jaren, klimt Forum voor Democratie naar de tweede plek met 18,8% van de stemmen. Op drie staat CDA met 11,7%.