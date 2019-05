Weer groot distributiecentrum naar Borchwerf Roosendaal

Creatieve kunstvor­men in de spotlight tijdens open dag The Loods

11:48 ROOSENDAAL - The Loods Graffiti Hall Of Fame is bekend in Roosendaal. Maar niet iedereen weet dat voorin het voormalige fabriekspand aan de Oostelijke Havendijk kunstenaars in atelierruimtes werken in The Loods Creative Lab. Daarom hielden kunstenaars zondag een open dag.