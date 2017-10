Weer een record voor ColSensation: 341.068 euro opgehaald

Stichting Team Doelbewust maakte het recordbedrag bekend op een afsluitende feestavond in de Black Horse in Roosendaal. Een kwart van het bedrag gaat naar een onderzoek naar de rol van DNA-optuiging bij (het ontstaan van) kinderhersenkanker en een kwart naar een onderzoek om immunotherapie effectiever te maken. Vijftig mille is bestemd voor regionale aan kanker gerelateerde goede doelen.