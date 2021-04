Weer een Oranjeborrel door de neus geboord

Afgezet tegen drama's als geen optreden van René le Blanc op 538 of een schuimbekkend ritje Python in de Efteling is hetgeen ik hier te berde wil brengen klein leed. Edoch. Ik loop me al twee jaar te verkneukelen op Koningsdag. Niet op de hap in een Peijnenburg peperkoek of een wedstrijd spijkertje gooien of wc pot poepen (was het nu andersom?). Nee, het is de jaarlijkse reünie van lintjesdragers waar ik zo naar uitzie.