Weer drugspand in Roosendaal voor een half jaar gesloten

Op 11 maart werden in het pand soft- en harddrugs gevonden tijdens een actie van de drugssquad. Het ging daarbij om xtc-pillen, brokken en poeders. Testen op alle producten gaven een positieve reactie op MDMA, een stof die verboden is gesteld in de Opiumwet. Verder werd er een hoeveelheid hennep aangetroffen en zijn er ook sporen van drugsgebruik in de woning gevonden.

Zowel de huurder als de eigenaar van deze woning zijn op de hoogte gesteld van de sluiting. Aan de buitenkant van de woning komen stickers met de vermelding dat de woning op last van de burgemeester is gesloten. Met deze tijdelijke sluiting wil de burgemeester een eind maken aan drugsactiviteiten vanuit deze woning.

,,Drugs zorgen voor overlast en gevoelens van onveiligheid. Terwijl iedereen in Roosendaal en in onze omliggende dorpen zich veilig moet kunnen voelen. Bovendien wordt er veel crimineel geld mee verdiend. Door de tijdelijke sluiting roepen we de overlast vanuit deze woning een halt toe en halen we dit pand uit het criminele circuit. Ik roep onze inwoners op om verdachte situaties te melden bij de politie of onze drugssquad,” zegt burgemeester Jacques Niederer