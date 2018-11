Weer bedrijf verhuisd naar Roosendaalse Majoppeveld

Pieter van Eekelen, eigenaar van machinebouw Vissenberg, lacht om de opmerking dat de bouw wel heel snel gaat. ,,Zo werkt dat nu eenmaal tegenwoordig. En eerlijk gezegd hebben we ook wel haast. Onze huur van het oude pand loopt dit jaar af. Voor Kerst hopen we het hele interieur klaar te hebben, zodat we begin januari volgend jaar kunnen verhuizen.”

Van Eekelen is blij met de verhuizing van het bedrijf van Vijfhuizenberg naar Majoppeveld. ,,Het is een flinke uitbreiding, we krijgen bijna twee en half keer zoveel ruimte. Daar zijn we ook wel aan toe, we begonnen toch wat krap te zitten op Tolberg.”

Vissenberg bestaat al 100 jaar in Roosendaal en heeft meerdere eigenaren gehad. Van Eekelen heeft het bedrijf dat transportmiddelen voor rijst en granen maakt zes jaar geleden overgenomen. ,,Ik heb me eerst uitgebreid laten informeren wat er met nieuwbouw allemaal mogelijk was. Ik heb ook op Borchwerf goed rond gekeken. De grondprijs en minder randvoorwaarden hebben de doorslag gegeven,”verteld Van Eekelen.

Het nieuwe gebouw is rechthoekig. Van Eekelen lacht weer als hij hoort dat Roosendaal er opnieuw een doos bij heeft.

,,Het is niet de bedoeling dat we architectonische prijzen gaan winnen. Het gebouw is inderdaad recht toe en recht aan. Teveel versierselen en glaswerk hoeft echt niet voor me. In de prijsklasse en grootte dat wij bouwen moet je dat ook niet verwachten. In de hoek waar wij bouwen tot aan het crematorium zijn de percelen niet zo groot. Ik ben benieuwd wie onze toekomstige buren worden, het zullen wel allemaal MKB-bedrijven zijn.”

Er zijn de afgelopen weken drie grote borden door makelaar Suijkerbuijk weggezet op Majoppeveld om de andere percelen op het bedrijventerrein aan de man te brengen. De gemeente heeft de makelaar ingeschakeld voor de verkoop van de grond vanwege zijn grote netwerk.

Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het goed met de belangstelling voor de kavels en zijn er verschillende opties verkocht aan bedrijven voor Majoppeveld.

De bouw van het nieuwe kantoor voor bouwbedrijf De Stegge, half in het water bij de rotonde dicht tegen de Landerije, is intussen tot de fundering gevorderd. In oktober werden de heipalen in de grond geslagen. Bouwbedrijf De Stegge, ook nog gevestigd op Vijfhuizenberg, hoopt rond de zomer volgend jaar in het nieuwe kantoor te zitten.

