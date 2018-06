Weer als vanouds meezingen op de Markt in Roosendaal

VIDEOROOSENDAAL - Elvis en Tina Turner, maar ook John de Bever en Frans Duijts: het is weer meebrullen geblazen op de Markt, zondagmiddag. De zomereditie van Roosendaal Zingt is daarmee, na omzwervingen naar het Vrouwenhof en de Nieuwe Markt, weer terug waar hij thuishoort, vindt iedereen. ,,Dit is veel gezelliger'', hoor je overal op de volle terrassen.

De eerste Roosendaal Zingt was in 2004. Dit is dus alweer de vijftiende keer dat Roosendalers de kans krijgen om een middag mee te zingen met oude en nieuwe popklassiekers. Maar dit jaar geen Roosendaalse koren op het podium, maar de Roosendaalse coverband Impakt. Die wordt af toe vergezeld van de showdanseressen

Van Dynamo. Tussen de optredens van de band door, worden de liedjes op muziekband afgespeeld. De liedteksten staan als vanouds op grote schermen. De hele lijst met alle liedteksten was ook al te downloaden op de website van Roosendaal Zingt! De presentatoren Carlàn van den Berg-Broos en vooral André Verstijlen doen hun stinkende best om de volle Markt, in het zonnetje al zwaar aan het bier, aan het zingen te krijgen.

Langzaam op gang

Maar dat zingen komt aan het begin van de middag nog niet echt op gang. Het is een gezellige en zonnige middag met een leuk bandoptreden en op de Markt is het volle bak. Maar er wordt nog niet, zoals in andere jaren, massaal arm-in-arm meegeblerd. ,,Dat komt straks wel'', weten de Roosendaalse dames Marian en Marijke, die net aan een rosébiertje staan. Zij zijn echte fans, zeggen ze en weten al welke klassiekers op geen enkele editie van Roosendaal Zingt ontbreken: Mijn Stadje en natuurlijk Brabant van Guus Meeuwis. ,,Dan wordt er wel meegezongen, hoor! We zijn er alle vijftien keer bij geweest, ook op de Nieuwe Markt en in het Vrouwenhof. Het is gewoon hartstikke gezellig en heel leuk voor Roosendaal dat dit georganiseerd wordt.''

Ze snappen helemaal waarom Roosendaal Zingt de laatste jaren flink heeft gesleuteld aan de formule. ,,Die koren werd na zoveel jaar toch een beetje afgezaagd. Het moet wel steeds blijven vernieuwen om ook jonge mensen aan te blijven spreken.'' Aan de organisatie willen de vriendinnen een grote pluim uitdelen, maar al snel blijkt waarom. ,,Onze mannen zitten er ook in. Mensen hebben geen idee wat er allemaal bij komt kijken om dit voor elkaar te krijgen.''