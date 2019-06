Weer AED's gestolen in Sprundel, ’Wie haalt het in zijn hoofd?’

,,AED (Automatische Externe Defibrillator) kan levens redden. Mensenlevens worden door deze diefstallen onnodig in gevaar gebracht. Het is verschrikkelijk dat er opnieuw een AED gestolen is” zegt de burgemeester.

“Wij zien het belang in van AED’s, die bij hartfalen voor het slachtoffer het verschil kunnen maken tussen leven en dood. Wie haalt het nu in zijn hoofd deze van levensbelang zijnde apparaten te ontvreemden?”vraagt burgemeester Van der Meer Mohr zich af.

In de gemeente Rucphen werden eerder AED’s ontvreemd. Eind november 2018 zijn er vijf AED’s gestolen in de gemeente Rucphen: twee in Schijf, twee in Rucphen en één in Sprundel. Vier van deze AED’s zijn later teruggevonden.