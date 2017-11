Weense Tunes voorzien in Roosendaal in behoefte aan romantiek

Logistiek blijkt banenbubbel. Hoe zit het met werk in jouw gemeente?

7:00 BREDA - De logistiek is niet de banenmotor die de economie van West-Brabant uit de crisis trekt. Terwijl de werkgelegenheid in deze streek met twee procent is gegroeid, neemt het aantal banen in de veelgeprezen sector vervoer en opslag alleen maar af.