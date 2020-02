Weense Nachtegaaltjes zingen in basiliek voor stichting Het Vergeten Kind

Op woensdag 11 maart in de basiliek om precies te zijn. Aan de komst van het koor met een traditie van vijfhonderd jaar, ging een lange overlegperiode vooraf. De Jong zegt dat een eerste mail in 2018 naar Wenen verstuurd werd. ,,Voor onze reeks kerstconcerten met nder meer de Mastreechter Staar en Dana Winner gebruiken we de basiliek. Het was de vraag of de Wiener Sängerknaben hier ook wilden optreden, want normaliter staan ze in de grootste concertzalen ter wereld.‘’

Fors honorarium

Wonder boven wonder kreeg De Jong snel een reactie. December was onmogelijk, maar in maart 2020 kon aangesloten worden bij de grote muziekfeesten in Gent, waar de Weense nachtegaaltjes al voor geboekt waren. De serviceclub hakte de knoop door, wetende dat het koor nog altijd tot de verbeelding van velen spreekt. De Jong: ,,Over het fors honorarium moesten we even nadenken. Met Gent zijn we na vele mails overn en weer overeengekomen de kosten te spreiden.‘’

Manager Erich Arthold was een jaar geleden al in Oudenbosch om de basiliek en hotel Bovendonk te inspecteren. ,,Vooral over de basiliek was hij lyrisch, ook voor hen is dat toch de Sint Pieter in het klein. Maar ook de crypte als artiestenruimte en de verblijfsaccommodatie waren dik in orde.‘’

Het 23-koppige koor onder leiding van dirigen Manolo Gagnin bestaat uit jongens tussen de 9 en 14 jaar. Het zijn overigens niet alleen Oostenrijkse alten en sopranen. ‘Die Knaben’ zijn geselecteerd uit de hele wereld en wie de baard in de keel krijgt is klaar. ,,De privacy van de kinderen is een groot goed. De tweepersoonskamers in het hotel mogen bijvoorbeeld geen televisie hebben.‘’

Strauss Wals

Op 10 maart arriveert het koor op het vliegveld van Brussel. In Hoeven ontvangen de koorzangers een Bourgondisch buffet. De dag erna is een uitstapje gepland door West-Brabant en aansluitend repetities en uitvoering in de basiliek. Het muzikale programma geven de gastheren nog niet helemaal prijs. De Jong: ,,Voor de pauze klassiek, erna populairder en eindigend met de Strauss Wals. Alles in paassferen.‘’

Hoewel nog niet helemaal uitverkocht, hoopt Kiwanis geld over te houden voor het goede doel, de Stichting Het Vergeten Kind. ,,Kan het mooier?‘’, zegt De Jong, ,,Kinderen, die zingen voor kinderen.‘’