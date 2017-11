Weense klanken terug in Roosendaal

ROOSENDAAL - Sinds het opheffen van de Roosendaalse operettevereniging Maskerade in 2010 wordt dirigent Wil Broos regelmatig aangesproken op het gemis van de Weense klanken in Roosendaal. Afgelopen zomer besloot hij gehoor te geven aan het beroep dat de liefhebbers op hem doen. Hij belde Jacqueline Chamuleau en samen met enkele andere liefhebbers hebben ze de stichting Weense Tunes uit de grond gestampt. Zondag keert de operette terug in Roosendaal, met de eerste uitvoering van Weense Tunes.

Broos noemt de voorbereidingstijd 'eigenlijk te kort', maar is er toch van overtuigd dat de koor- en orkestleden zo goed voorbereid zijn, dat het niet mis kan gaan. ,,We wisten wie we moesten vragen, hele goede mensen die in staat zijn om alles snel op te pakken. Anders zou dit nooit lukken'', zegt Broos. De voorstelling is zondag vanaf 14.00 uur bij Rottier aan de Vijfhuizenberg.

Het koor bestaat uit zestien leden, vier sopranen, vier alten, vier tenoren en vier bassen. Het orkest telt zeventien muzikanten. ,,De kaartenbak van Wil is zo groot, dat het redelijk makkelijk lukte om hen te vinden voor dit project'', zegt stichtingsvoorzitter Chamuleau trots. Het tijdelijke is volgens haar een groot goed bij het samenstellen van zo'n productie. ,,Mensen willen zich wel binden aan een project omdat het in beginsel eenmalig is. Een paar maanden aanpoten voor wat moois en dan is er tijd voor wat anders.''

Crisis

Daarmee ging het bij Maskerade fout, meent Broos die het ledental door de ondergrens van 25 zag zakken. ,,Waarbij we nog maar zeven mannen hadden. Die verhouding was scheef. Leden zijn er niet alleen om te zingen, ook voor de hand- en spandiensten en voor het samenbrengen van de 40.000 euro die een productie toen kostte. De terugloop liep samen met de crisis, waardoor sponsors ook niet in de rij stonden.''

Bij de optelsom van de oorzaken van het klappen van Maskerade hoort ook de groei van het aanbod van schouwburg De Kring. Vrij snel na het opheffen van de Roosendaalse operettevereniging, werd Broos aangesproken op het gemis van de voorstellingen en van de Weense middagen die de club hield.

Gemütlichkeit

,,Vooral bij optredens van de Roseländer muzikanten begonnen mensen er steeds weer over. Hun muziek is anders, maar de gemütlichkeit is hetzelfde. Ook bij ons zitten mensen aan tafels en wordt er tijdens de voorstelling wat geschonken. De voorstelling waar zo hard op gestudeerd is, wordt alleen zondag opgevoerd. Chamuleau: ,,Maar denk niet dat we daar een hele stichting voor hebben opgericht. We willen dit natuurlijk vaker doen, misschien in april al, opnieuw op projectbasis.

Weense Tunes begint zondag met muziek van leerlingen van het Centrum voor Muziek. Aan het concert doen de solisten Angelique Ardenier, Frans Koevoets, Nico Bolmer en Piet van der Hoeven mee.

weensetunes@gmail.nl