Weekmarkt Oudenbosch definitief naar Emté-terrein

Gemeente Roosendaal noemt eigen reactie na brand 'misverstand'

16:09 ROOSENDAAL - Een ‘misverstand’ noemt de gemeente Roosendaal achteraf de reactie die Michel Thomas uit Roosendaal kreeg toen hij maandag bij de gemeente vroeg om bouwtekeningen en onderdak, omdat zijn woning aan de Zwaanhoefstraat in het weekend door brand was verwoest. Voor de tekeningen moest hij tien euro per A4 betalen en onderdak regelen, nee, dat was geen taak van de gemeente, zo kreeg hij te horen.