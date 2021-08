Weekmarkt en horeca boos op ‘bedroevende’ gemeente, kermis dolblij: ‘Ook wij snakken naar inkomsten’

Weekwinnaar Zomerfoto 2021 Wachten op de dingen die komen

14 augustus Het lijkt net een still uit een romantische film. Sophie van Buijze staat hoog op de duinen aan het strand van Zeeuws-Vlaanderen. Het is een prachtig einde van een mooie zomerdag. Ze zijn dun gezaaid dit jaar, maar dit is wel een prachtige afsluiting.