Weekje op de Zellania-boot eindigt in het jawoord van Joke aan Jac

Joke Nuijten (80) geeft na de plechtigheid toe dat ze bij het opstaan 's ochtend toch een tikkie nerveus was. Dat nam toe naarmate de dag vorderde en ze eerst door de kapper onder handen werd genomen en vervolgens in een prachtige blauwe galajurk werd gestoken. Dat haar aanstaande bruidegom ook nog eens Jack Nuijten (73) heet, was voor de ambtenaar van de burgerlijke stand wel handig.

Activiteitenbegeleidster Conny de Weert heeft de bruiloft aan het einde van de vakantieweek heimelijk bekokstooft. ,,Eén week lekker een beetje gek doen zoals vroeger in vakantietijd, wie wil dat nou niet?'' Vorig jaar werd de binnentuin omgetoverd tot camping, nu meerde de Loveboat aan en waren de middagen gevuld met spelletjes rondom de toenmalige tv-serie. ,,Plus we proberen altijd een paar wensen te vervullen. Eéntje was een heuse rondvaart in de haven van Rotterdam. Dat deden we woensdag. En de wens van Joke was om ooit nog eens een huwelijksfeest te vieren met alle toeters en bellen.''

Als Ad Vos als kapitein van de liefdesboot het huwelijk heeft ingezegend, als de openingsdans achter de rug is en de bruidstaart is aangesneden gaat het prille stel even zitten. Jack geniet van een pilsje, Joke van een wijntje. ,,Mijn vier jaar geleden overleden man heette ook Jack Nuijten. Toen ik in 1958 met hem trouwde, ging dat allemaal heel eenvoudig. Ik had een mantelpakje. Het was naar de kerk en het gemeentehuis en koffie met gebak. Onze drie kinderen kwamen weldra en daar ging de volgende zorg naar uit. Echt genieten van zo'n trouwdag kwam er toen niet van. Mijn wens was om het ooit eens feestelijk over te doen ook al is het dan maar voor de gein. Deze Jack is helemaal geen familie van me, maar we kunnen het goed vinden. Toch?''

Grappig of niet. Mede-bewoner Ad Vos, goede vriend van de bruidegom, nam zijn taak als kapitein van de Love Boat serieus. Bij de huwelijkssluiting moesten de echtelieden beloven dat ze elkaar hobbies respecteren. Dus Joke moest plechtig beloven haar 'wettige echtgenote' te laten klussen, biljarten en 'ellenlange rondjes fietsen'. Andersom vroeg Ad aan Jack om zijn bruid te allen tijde te voorzien van verse batterijen voor de namaak-papagaai op haar kamer en dat ze zich soms mag blijven vertonen als Eddy Wally of Koos Alberts. Het bruidspaar zei volmondig ja, waarna de polonaise kon worden ingezet. Jack: ,,Op de Zellebergen zijn we een beetje de gangmakers. Ook bij ons is het niet altijd rozengeur en manenschijn, ik ben ook twee jaar weduwnaar. Maar zo'n week is gezellig, dan vergeet je even alles.''