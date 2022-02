Website V&D-project met horten en stoten toch online

ROOSENDAAL - Vol trots werd woensdagmorgen in het oude V&D-pand aan het Roselaarplein in Roosendaal de website herontwikkelingroosendaal.nl aangekondigd als platform voor iedereen die betrokken is bij de herontwikkeling van het oude V&D-pand.

,,Vandaag of uiterlijk donderdagmorgen gaat ie online", zeiden de mensen van Syntrus Achmea, die het bestaande en het nieuwe pand beheert namens eigenaar Pensioenfonds PME.

Hostingbedrijf

Dus donderdagmorgen klapte journalist en communicatieadviseur Wally Cartigny zijn laptop open om de website te bekijken. Maar die deed het niet. ,,Sterker nog, ik ben gaan kijken bij welk hostingbedrijf de naam herontwikkelingroosendaal.nl was geregistreerd. Nergens dus! De url was nog vrij", zegt Cartigny, die vanuit een kantoortje vlak bij de oude V&D werkt.

Volledig scherm Sinds vrijdagochtend is de website https://herontwikkelingroosendaal.nl/ online te zien. © Henk den Ridder

Volledig te goeder trouw registreerde Cartigny vervolgens voor 8 euro de naam van de website. ,,Ik heb 'm veilig gesteld om 'm vervolgens over te dragen aan Achmea.” Hij stelde de vastgoedbeheerder op de hoogte, maar in plaats van een bedankje kreeg hij een boze mail terug: ‘Dit is bijzonder storend en beide partijen zijn hier heel ongelukkig mee. We verzoeken u dan ook graag om dit samen met ons zo snel mogelijk te herstellen.’

Te kwader trouw

Als iemand kwaad had gewild had hij de domeinnaam ook kunnen claimen en voor veel geld aan Achmea kunnen aanbieden. ,,En daar had Achmea niets kunnen doen. Want herontwikkelingroosendaal.nl is een projectnaam en geen handelsnaam of merknaam.”

Quote Op enig moment is een stagiaire vergeten de url te claimen Peter Sips, Gemeente Roosendaal

Achteraf blijkt dat Syntrus Achmea een bureau de opdracht had gegeven alles te regelen. ,,Op enig moment is een stagiaire vergeten de url te claimen”, zegt Peter Sips van de gemeente Roosendaal. Inmiddels is er contact geweest tussen de gemeente, Wally Cartigny en Syntrus Achmea en is alles goed gekomen.

Vrijdagochtend

Dat betekent niet dat de website gelijk online komt. Cartigny: ,,Ik heb ze donderdag een verhuiscode gestuurd voor de url en die hebben ze verwerkt. Aan mij ligt het niet.” Sinds vrijdag rond 11.00 uur is de website te bezoeken.