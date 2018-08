Website van basiliek in Oudenbosch is een hit

OUDENBOSCH - Zodra de website van de basiliek in Oudenbosch dit voorjaar de lucht in ging, kwamen er boekingen voor rondleidingen op binnen.

De mannen van de Stichting Promotie Basiliek verbazen zich over die belangstelling, maar zijn er tegelijkertijd heel blij mee. ,,Het spaart ontzettend veel tijd uit", zegt Werner Tilleman. ,,Er komen via het webformulier nu vrijwel elke dag reserveringen binnen. Daarop staan alle gegevens, heel gemakkelijk. Ik beantwoord ze dezelfde dag zodat bezoekers het gevoel krijgen dat ze erg welkom zijn."

Impuls

De website werd ontworpen door Wim Hofstede van Bovendonk en linkt ook door naar andere toeristische trekkers van Halderberge. De site (www.basiliekoudenbosch.com) is een van de dingen waarmee de Stichting het bezoekersaantal nog verder hoopt op te krikken, het schommelt al jaren tussen de 60.000 en 70.000. Het stichtingsbestuur heeft de indruk dat de professionele impuls vanuit het Catharijne Convent (onder meer audiotour en opname in boek Grootste Museum van Nederland) nu, twee jaar na dato, meer vruchten afwerpt dan in het eerste jaar.

Volledig scherm Dwalen door de basiliek van Oudenbosch met een audio-gids. Steeds meer mensen doen het. © peter van trijen/pix4profs

Qua naamsbekendheid valt niet zoveel winst meer te behalen, denkt Jan Bedaf. ,,Iedereen koppelt Oudenbosch aan de basiliek en andersom. Maar het komt er vaak niet van een bezoek te brengen aan de kerk totdat iemand die er wel is geweest, een ander wijst op het bijzondere ervan. De folders van de basiliek worden meegenomen en doorgegeven. Dat horen we van veel bezoekers terug."

Italiaanse sfeer

Alsof het zo is afgesproken, bevestigen Ria en Deen Smits uit Waspik die gang van zaken wanneer ze woensdagmiddag door de kerk slenteren. ,,Mijn dochter is hier pas geweest met haar oma en zei tegen mij 'ma, daar moeten jullie ook naar toe, die basiliek is prachtig'. Nou, dat klopt. We waren hier nog nooit geweest, maar je kunt hier echt de sfeer van de St. Pieter in Rome hier opsnuiven. Die lichtinval vind ik heel mooi."

Volledig scherm Luchtfoto uit 2013 van het centrum van Oudenbosch. Rechts nog een stukje Arboretum, onderin de kapel van St. Louis met voorplein, linksboven de basiliek. De kerken staan vlak bij elkaar, toch weten nog weinig mensen de weg van basiliek naar kapel te vinden. © ROBERT VAN DEN BERGE2013

Wat er verder nog te zien is in Oudenbosch, weet het stel niet, maar in die onbekendheid van de rest het Koepelstadje en de gemeente Halderberge hoopt de Stichting Promotie Basiliek de komende tijd verandering te brengen. ,,We willen de samenwerking met het andere religieuze erfgoed intensiveren", zegt Bedaf. ,,We wijzen nu al wel op de kapel van St. Louis en het Zouavenmuseum, maar die zijn maar beperkt open. Voor groepen willen ze de deur nog wel extra open doen, maar individuele toeristen kunnen er niet terecht. Dus dat is wat lastig."

De basiliek is 365 dagen per jaar open en dat kan dankzij 25 vrijwilligers die volgens een vast rooster voor de bemensing zorgen.