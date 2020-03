Website roosendaalwerkt.nu is er voor aanpakkers in crisistijd

Het platform Roosendaal Werkt brengt vraag en aanbod op de hectische arbeidsmarkt van dit moment bij elkaar. Via de website roosendaalwerkt.nu worden vraag en aanbod samengebracht.

Hoog kader

Volledig scherm De schoonmaakbranche zit te springen om personeel. © ANP XTRA Een initiatief van Roosendaler Dennis van Dijk, die al veertien jaar personeelsbemiddeling doet voor hoog kader, technisch personeel. Bovendien is hij actief in de Junior Kamer Roosendaal en kent hij veel lokale ondernemers. En die spraken met hem over hun personeelsproblemen.



,,De ene zegt dat ie niet weet wat hij met zijn personeel moet doen, terwijl de tweede zijn personeel naar huis in Oost-Europa ziet trekken. De aspergekweker en de aardbeienteler hebben geen personeel meer om te plukken of te steken", zegt Dennis van Dijk.

,,Dennis belde me en kwam met het idee", zegt Hans Rijpert. ,,Een hartstikke goed idee! Al kan er maar één iemand worden geholpen, dan is het al goed.” Rijpert is van uitzendbureau Shift at Work en verzorgt voor roosendaalwerkt.nu de backoffice. ,,Want ook dit werk moet wel goed georganiseerd worden", zegt Rijpert uit.

Quote De ene zegt dat ie niet weet wat hij met zijn personeel moet doen, terwijl de tweede zijn personeel naar huis in Oost-Europa ziet trekken Dennis van Dijk , Roosendaal Werkt

De website roosendaalwerkt.nt heeft drie secties: Ik zoek personeel, Ik heb personeel over e Ik zit thuis/zoek een baan. Ze spreken voor zich. Iemand die personeel zoekt is Yorrick, een Roosendaalse landbouwer die zich op de website roosendaalwerkt.nu presenteert.

Drie gepensioneerden

Yorrick zegt: ,,Veel werknemers kozen en kiezen er in verband met het coronavirus voor om terug te gaan naar hun land van herkomst. Begrijpelijk, maar ik kwam hierdoor in grote problemen want mijn werk gaat gewoon door.” Door de bemiddeling van Roosendaal Werkt werken er nu vier studenten en drie gepensioneerden bij hem.

Nog geen resultaten

Roosendaal Werkt is afgelopen vrijdag gestart. Dus wat de resultaten zijn of zouden kunnen worden is moeilijk in te schatten. Voor de transparantie zegt Van Dijk: ,,Ik word er zelf niet beter van. Niemand komt bij mij op de loonlijst te staan."

Quote Ik word er zelf niet beter van. Niemand komt bij mij op de loonlijst te staan Dennis van Dijk , Roosendaal Werkt

Roosendaal Werkt wordt ondersteund door Wouter Koen van Every Day, het digitale bureau voor onder meer branding, websites en marketing. Every Day maakte de website voor Van Dijk. Het bemiddelingsbureau Forp van Dennis van Dijk doet ook mee. De beelden op de website zijn van Rob Schijven van Digi-Video, die vorige week nog zijn video ‘Samen staan we sterk’ lanceerde.