‘We verwachten de grootste overlast half juni’, jeukrups komt trager op gang door koud voorjaar

Oproep: hoe beleef jij het EK in het buitenland?

7 juni BREDA - Verblijf jij als West-Brabander in het buitenland waar het EK voetbal het straatbeeld domineert? Ben jij op een plek waar de vlaggen in de straten hangen, de mensen in voetbalshirts van het nationale team lopen en de gevels in de kleuren van 't land zijn gekleurd? Dan horen we graag van jou.