We sturen massaal kaartjes: ontwerper Els springt in op corona

Rie Crynen: ‘De taalstrijd blijft ons Belgen eeuwig achtervol­gen’

12:00 HOEVEN - Met frisse tegenzin kwam Rie Crynen (75) bijna een halve eeuw geleden vanuit Vlaanderen naar Nederland. In het België van de jaren zestig vorige eeuw lagen de banen in het sociaal-maatschappelijk werk niet voor het oprapen. Nu, in coronatijd, is ze blij in Nederland te wonen in plaats van ‘op kot’ in haar geboorteland. Haar werk keert nu terug in haar vrije tijd, waarin ze voorzitter is van ontmoetingshuis 't Stoofje in Oudenbosch.