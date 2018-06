We kunnen nog één keer smullen van het witte goud

HEERLE - De boerderij automaat is halfvol, de telefoon staat roodgloeiend en het is een komen en gaan van klanten bij de boerderijwinkel van Luysterburg Agrifruit in Heerle. Veel mensen willen nog een kilo van het witte goud scoren, want zondag loopt het aspergeseizoen af. Het was een seizoen van uitersten.

Eigenaar René Luysterburg heeft heel de nacht doorgewerkt. De sproei-installaties moesten op de juiste manier ingesteld worden, omdat het te droog is. ,,We zijn continu aan het anticiperen op het weer. Het is een extreem koud voorjaar geweest, maar tegelijkertijd ook de warmste periode in drie eeuwen", vertelt zijn vrouw Henny.

Extreem warm

Quote Je laat het personeel niet de hele dag in de volle zon werken Henny Luysterburg Doordat het voorjaar zo koud was, is de oogst twee weken naar achter geschoven. Vervolgens werd het extreem warm en moest er hals over kop geoogst worden. ,,Wij werken met tunnels om de oogst te vervroegen. Toen kwam alles tegelijkertijd, maar je laat het personeel ook niet de hele dag in de volle zon werken."

Twee euro per kilo

Door het hoge aanbod, daalde de prijs van de asperges op een gegeven moment naar zo'n twee euro per kilo. Henny: ,,De prijs zakt ieder seizoen wel even, maar dit was wel heel laag. Gelukkig zijn de prijzen nu weer goed."

Pop-up restaurant

Voor een aantal collega-boeren is dat te laat, want die gooiden in mei al de handdoek in de ring. Het warme weer, de lage prijzen en het tekort aan personeel speelde parten. Bij het bedrijf uit Heerle was geen sprake van stoppen, want ook zoon Rob en dochter Ellen weten wat hard werken is. ,,Het is voor ons een zware tijd geweest, maar we hebben veel positieve energie gekregen van het pop-up restaurant Op het land tussen Wouw en Heerle. Volgend jaar doen we het weer." Samen met restaurant 't Spuihuis uit Bergen op Zoom creëerde het stel een aspergepaviljoen waar ze in totaal 7.000 gasten ontvingen. ,,De mensen waren erg geïnteresseerd naar het verhaal achter de asperge, het was een enorm succes."

Aardbeien