‘We kenne gin grenze’: een ‘leutig’ programma voor Mangelpeejenlaand

,,Normaal gesproken trekt op zaterdag de optocht, maar met ons nieuwe programma geven we toch aan iedereen de kans om de ‘grenze’ op te zoeken”, zegt secretaris Mark Timmermans.

Sleuteloverhandiging

Na dit officiële gedeelte gaat het in polonaise naar het sportpark aan de Heivelddreef, waar de activiteiten voortgezet worden in dorpshuis ParelMoer. Daar zorgt dj Peer voor de muziek en daar is iedereen welkom.