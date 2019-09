Watertorenbewoners Stampersgat vrezen dat appartementencomplex ‘op hen afkomt’

,,Het wordt een kolossaal gebouw op niet meer dan vijfendertig meter afstand van onze watertoren‘’, zegt Marie-Louise den Otter. Zij bewoont met haar partner Geoffry van Vugt de toren. Hun woonkamer bevindt zich op zo’n tien meter hoogte. ,,Als het eenmaal voor onze neus staat gaat het echt op je af komen’’, stelde Den Otter donderdag bij de rechters in Den Haag.

Negen

Van Vugt heeft in de watertoren een atelier in street- en urbanart. Het stel heeft een advocaat ingeschakeld die met acht juridische argumenten de bouwvergunning van tafel probeert te krijgen. Het gaat om negen sociale huurwoningen. De appartementen, drie keer drie boven elkaar, worden gebouwd door woningcoöperatie Woonkwartier.

Arbeidsmigranten

Volgens de gemeente is er in Stampersgat grote behoefte aan betaalbare woningen voor starters en senioren. In het dorp is in jaren geen nieuwbouw gepleegd. Maar advocaat Paul Koeslag bestrijdt de vraag naar voldoende huisvesting. Hij vindt dat de gemeente de behoefte niet heeft aangetoond. ,,Wie weet wat voor bewoners ze erin gaan stoppen’’, vulde Den Otter aan. Ze vreest voor overlast. Vanwege het Agro Food Cluster in de polder naast Stampersgat is de vraag naar huisvesting voor arbeidsmigranten vrij groot geworden.

Welstand positief

Het appartementengebouw vindt ze ook niet passen in de cultuur-historische omgeving van de Brugstraat, één van de laatste wegen met kinderkopjes. De gemeente Halderberge denkt daar anders over en wijst op het positieve welstandsadvies. Met het appartementencomplex is door Woonkwartier een paar keer heen en weer geschoven omdat er meer buurtbewoners waren met bezwaren. Uiteindelijk zijn de bewoners van de watertoren overgebleven.

Stikstof

Als laatste troef legde advocaat Koeslag het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op tafel. Met beide handen greep de jurist de stikstofuitspraak aan, die de Raad van State zelf in mei deed en die fataal is voor duizenden bouwprojecten.

Toch gaat dat argument in de Stampersgatse situatie waarschijnlijk mank. Vermoedelijk heeft de uitspraak voor het geplande woongebouw, Rebus genaamd, geen betekenis. Het meest dichtbij gelegen Natura 2000-gebied is het Krammer-Volkerakmeer op zeven kilometer afstand. Dat is te ver om er een beroep op te kunnen doen. Verder had het stikstofargument eerder aangevoerd moeten worden maar de procedure over de Brugstraat was al bij de rechtbank geweest toen de stikstofuitspraak nog moest komen. Uitspraak van de Raad van State in het hoger beroep van Den Otter en Van Vugt volgt over circa zes weken.

In de woningbouwplannen van Halderberge is alleen Rebus gegarandeerd. Stampersgat wacht al jaren op uitbreiding.

Volledig scherm Impressie van appartementencomplex Rebus © geen