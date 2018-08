Watertekort? Niet in Brabant: eeuwenoud water uit de diepte lest onze dorst

DE DRAAI Maleisiërs stelen de show in nieuwelin­gen-Draai

14:23 Het was warm, en het ging snel. ,,Precies zoals wij het willen", jubelde Mohammed Justin Felix Nagel toen hij samen met zijn Maleise maatje Mohd Faisal Izuddin Ahmad Joyo na afloop van de nieuwelingenkoers het podium van De Draai beklom. Ahmad Joyo, de kleinste van de twee, had zojuist de wedstrijd gewonnen in de massaspurt. Nagel stak als nummer drie eveneens zijn handen de lucht in.