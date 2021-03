Waterspeelplaats in speeltuin Vrouwenhof in Roosendaal

Staatsse­cre­ta­ris Mona Keijzer in Sprundel: ‘Winkels zijn cement van de samenle­ving’

11 maart SPRUNDEL - ,,Als we online blijven kopen, dan verdwijnt dit soort winkels. Wie sponsort dan de basketbalclub of de toneelvereniging nog? Als deze winkels weg gaan, dan raak je het cement in de samenleving kwijt.” Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) brak donderdagmiddag tijdens een bezoek aan Van Meer Schoenen in Sprundel een lans voor alle winkeliers.