Waterspeelpark Splesj walhalla voor glijfanaten

De temperatuur stijgt. De zwemkleding kan weer uit de kast. BN DeStem bezoekt negen buitenzwembaden in West-Brabant. Vandaag: waterspeelpark Splesj in Hoeven.

Voor velen was het vroeger een populaire plek voor een schoolkamp- of zwemuitje. Na al die jaren is zwembad Splesj in Hoeven nog steeds onverminderd populair onder jonge gezinnen. Maar ook onder groepjes jongeren, die hun vakanties zonnend op het grasveld slijten.

Volledig scherm Rynichel (10) en Quisha (9) Diepstraten vinden de glijbanen bij Splesj te gek. © Sandra Moerland Manon Diepstraten (35) uit Tilburg bezoekt het zwembad al jaren met haar kinderen Quiana (14), Rynichel (10) en Quisha (9). Ze verblijven een paar dagen op de bijbehorende camping. ,,We zijn hier al verschillende keren geweest, alleen vorig jaar hebben we een keer overgeslagen. Normaal komen we in het hoogseizoen, maar dit keer hebben we een midweek geboekt buiten de drukte om. Helaas waren het binnenbad en het restaurant niet open door-deweeks, dus hebben we er nog een weekend aan vastgeplakt, zodat we nog even van wat meer faciliteiten kunnen genieten”, vertelt Manon.

Quote De zwembaden zijn hier gewoonweg top. Ze zijn verwarmd tot tussen de 23 en 26 graden Manon Diepstraten (35) uit Tilburg Bij Splesj hoeft niemand zich te vervelen. Met maar liefst zeven glijbanen, een duikbassin, een spraypark en een peuterbadje is er vermaak voor iedereen. Wie liever niet zwemt of de waterglijbanen niet aandurft, kan in een roeibootje stappen en rustig rondvaren of losgaan in de speeltuin met trampolines. ,,Bij het park hoort ook een kinderboerderij, voor de gasten van de camping. De laatste keer dat we hier waren, hadden ze nog waterfietsen. Nu zijn het roeiboten geworden. Dat is erg leuk, maar wel zwaar als je er niet goed in bent”, vertelt Manon lachend.

,,De zwembaden zijn hier gewoonweg top. Ze zijn verwarmd tot tussen de 23 en 26 graden. Dat vind ik soms nog best koud, maar als je er een tijdje inzit merk je dat niet meer. En de kinderen hebben er helemaal geen last van. Die vermaken zich prima. Ze hebben alle drie zwemdiploma’s, dus in principe kan ik ze alleen laten, maar meestal ga ik wel mee. Ik vind het ook fijn dat het hier altijd ontzettend schoon is. Op het terrein, maar bijvoorbeeld ook de toiletten. Dat vind ik erg belangrijk bij een buitenbad.”

Volledig scherm Quiana Diepstraten: ,, Er is volop variatie, maar van de rode glijbaan durf ik echt niet. Die is zo steil, dat vind ik te eng." © Sandra Moerland Ook over de vriendelijkheid van het personeel bij Splesj spreekt Manon vol lof. Haar kinderen zijn dol op de Supercrater, een glijbaan waarbij je in een band door een gigantische trechter schiet. De tweepersoonsbanden die daarvoor omhoog getild moeten worden, zijn zwaar. ,,Ik ben zwanger en voor de kinderen is het lastig die banden op de trappen omhoog te tillen. Het personeel was zo vriendelijk om ze daarmee te helpen.”

Quote Dit jaar hebben we extra lang vakantie, dus nu zit ik er nog vaker met mijn vrienden Lars de Leeuw (16) uit Bosschenhoofd De 14-jarige Quiana vind het hartstikke leuk bij het zwembad. ,,Vooral de glijbanen zijn echt te gek. Er is volop variatie, maar van de rode glijbaan durf ik echt niet. Die is zo steil, dat vind ik te eng”, vertelt ze over de beruchtste glijbaan van Splesj. Haar zusje Quisha is echter onverschrokken. ,,De rode, de gele met de hobbels en de trechter zijn mijn favoriete glijbanen. Die rode vind ik ook een beetje eng, maar ik durf het wel. En in de trechter ga je lekker hard”, vertelt zij. Rynichel sluit zich aan bij de mening van zijn zussen. ,,De trechter is echt het allerleukst.”

Op het ruime glasveld slijten groepjes jongeren uit de buurt hun vakantiedagen. Af en toe nemen ze een duik of roetsjen ze van een glijbaan, maar ze liggen voornamelijk op het gemak te chillen in het gras. Zo ook Lars de Leeuw (16) uit Bosschenhoofd. ,,Ik kom hier al mijn hele leven, dus ik ken de meeste mensen die hier komen. Het is een mooi zwembad met veel glijbanen. Het ligt aan het weer, maar meestal kom ik hier bij mooi weer zeker drie keer per week. Dit jaar hebben we extra lang vakantie, dus nu zit ik er nog vaker met mijn vrienden. De entree is best duur, dus ik heb een seizoensabonnement, dat scheelt flink in de kosten.”

Hoewel hij over het algemeen zeer tevreden is over het zwembad, zet hij zijn twijfels bij de keuze van Splesj bij de aanleg van het spraypark. ,,Vroeger was er op de plek van het spraypark nog een zwembad. Ik denk dat ze dat zwembad beter hadden kunnen behouden. Dat bad zat altijd vol met bezoekers, maar bij het spraypark wisselt het nogal of er kinderen aan het spelen zijn.”

