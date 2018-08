Wateroverlast verleden tijd, wijk d'n Omloop viert feest

HOEVEN - Of de bewoners van de wijk Bovendonk voortaan verschoond blijven van natte voeten, is nog even afwachten. Sinds Het Groene Hart middenin de Hoevense wijk is voorzien van twee waterbergingskelders heeft het niet overmatig veel geregend. ,,De ene stevige bui, die er wél viel werd netjes opgevangen door de waterberging'' zegt Ralph van de Nobelen van wijkvereniging d'n Omloop.

De wijk gaat zaterdag rondom de hergebruikname van het Groene Hart een feestje bouwen. Want behalve de waterberging is het plantsoen op de schop gegaan, zijn er nieuwe speeltoestellen geplaatst, nieuw gras voor het trapveldje en is de betonnen rotonde opgeknapt. Door de langdurige droogte dekt 'het Gele Hart' beter de lading. Mocht blijken dat het groen zich onvoldoende hersteld dan laat de gemeente Halderberge de boel opnieuw inzaaien.

Op het terrein zijn een kabelbaan, klimtoren, zandspeeltafel en glijbaan aangelegd. De wijk telt veel korfballende kinderen, die het wijkbestuur verzochten de basketbalpalen te vervangen door een korfbalpaal. Die wordt mogelijk vrijdag nog geplaatst, daags voor het openingsfeest.

Wijkbewoners en andere belangstellenden verzamelen zich om drie uur op het speelterrein tussen P. Cuyperslaan, Donkweg en Voorste Monnikenland. Wethouder Jan Mollen van Halderberge houdt een praatje. Een half uur later begint een zeskamp voor jong en oud. Om 17.30 uur wordt de barbecue aangestoken, die overgaat in een feestavond met muziek. Om 23.00 uur zit het buurtfeest erop. Bij slecht weer staat een bingo in de feesttent op de rol.