Wat zijn ze eigenlijk aan het doen bij die A58, tussen De Stok en Princeville?

ETTEN-LEUR - Mogelijk was het al opgevallen: de afgelopen twee weken was de A58 in het weekend van knooppunt De Stok tot Princeville afgesloten, in de richting van Breda. Voor onderhoud, maar ook voor een stukje onderzoek. Vier aannemers mochten namelijk hun innovatief wegdekidee in de praktijk laten zien. Vijf vragen over dit onderzoek.

Innovatief wegdek? Is snelweg niet gewoon snelweg?

Nou, nee. Op steeds meer Nederlandse snelwegen komt tweelaags zoab (zeer open asfaltbeton), een asfalt dat water en geluid goed doorlaat. Probleem van dit asfalt is alleen dat het dikker is dan 'normaal' zoab. Daardoor is de rand van het asfalt naar de berm relatief hoog, waardoor het moeilijk kan zijn om weer de snelweg op te rijden als je voor wat voor reden dan ook in de berm komt.

Dus onze huidige snelwegranden zijn onveilig?

Dat ook weer niet, normaal is er namelijk genoeg plek in de berm om het asfalt trapsgewijs richting de berm af te bouwen. Op plekken waar er niet genoeg bermruimte is kan dat niet, vandaar dit onderzoek. Overigens is er bij de A58 wél genoeg plek voor dit trapsgewijs afbouwen. Ook geeft Rijkswaterstaat projectleider Inge van Vilsteren aan dat het aandeel tweelaags zoab op dit moment relatief laag is.

Waar was het onderzoek dan goed voor?

Omdat er meer auto's komen en dus meer geluid, zegt Van Vilsteren. Daarom moet er ook meer tweelaags zoab komen, ook op plekken waar er niet veel bermruimte is voor dat trapsgewijs afbouwen. Het is dus een oplossing voor een probleem wat nu niet heel groot is, maar in de toekomst groter gaat worden.

Wat hebben ze laten zien dan?

De vier oplossingen van Heijmans, BAM, KWS en Freesmij en Esha Solutions (die laatste twee werken samen) zijn ieder voor 300 meter op het wegdek aangebracht. Een auto van onderzoeksbureau TNO is de hele zondag bezig met het af- en weer terugrijden op de weg. De oplossing van Freesmij en Esha werd vooraf getipt als het winnende ontwerp, zij hebben een combinatie van schuin fresen en een sealmiddel toegepast. Heijmans (zie video) heeft gebruik gemaakt van een speciale asfaltconstructie boven een drainagesleuf.

En nu?

Zodra de resultaten van TNO bekend zijn gaat Rijkswaterstaat kijken welke oplossing eventueel in de praktijk gebruikt zou kunnen worden. Volgens Rijkswaterstaatwoordvoerder Maurice van de Graef zou het bijvoorbeeld kunnen dat een van de oplossingen in 2019 worden meegenomen in de onderhoudscontracten.