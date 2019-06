'Wat wil Roosendaal met leegkomende kerken?’

Fotoalbum Honderd jaar oude documenten gevonden bij verbouwing van oude Hotel Merks

29 juni ROOSENDAAL - Bij de verbouwing van kamers in het voormalige Hotel Merks zijn op zolder en in de muren oude documenten, brieven, boekjes en kranten uit de jaren rond 1920 gevonden. Veel brieven en programmaboekjes gaan over de Nieuwe Roosendaalsche Harddraverij en Renvereeniging, een vereniging van begin negentiende eeuw waar weinig over bekend is.