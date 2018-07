Wat veroorzaakte het noodweer in Roosendaal en Rucphen? 'Zeker extreem'

ROOSENDAAL - Het noodweer heeft donderdag veel schade aangericht in Roosendaal en Rucphen. Het is veroorzaakt door een valwind, of downburst in het Engels, en niet zoals eerder werd gemeld een windhoos zegt stormjager en weerfotograaf Paul Begijn. Volgens meteoroloog Raymond Klaassen van Infoplaza, was het 'zeker extreem'.

,,Het lijkt erop dat er een downburst heeft plaatsgevonden in Roosendaal. Dat houdt in dat er in een wolk een lading koude lucht en neerslag zit, die naar beneden stort. Als dit tegen de grond stort kan het niet verder dus knalt de lading verticaal verder", laat Klaassen weten.

Valwind

Bij een valwind treedt een sterke neerwaartse stroming op uit een zware onweersbui die bij het bereiken van het aardoppervlak horizontaal uitwaaiert. Opvallend is dat gevelde bomen vaak in dezelfde richting liggen zoals op de Krampenloop in Roosendaal is gebeurd. Ze passen in het weerbeeld van gisteravond waarbij hagelstenen en grote regendruppels in de warme en droge luchtmassa terechtkomen.

De lucht koelt daardoor snel af en krijgt een grotere dichtheid waarbij een koude bel lucht met grote snelheid afzakt naar het aardoppervlak. Dat veroorzaakte de windstoten in West-Brabant.

Valwinden treden vaak op in een situaties met warme en droge lucht waarbij er weinig stroming in de lucht is.

Windhoos

Windhozen komen juist voor in veel dynamischere settings waarbij er meer wind staat op grote hoogte, geholpen door de straalstroom. Donderdagavond was het weer zeker niet dynamisch, zegt Begijn.

Bij een windhoos is ook vaak sprake van een smal schade spoor waarbij bomen door de winddraaingen in de hoos alle kanten op liggen.